В Болгарии в результате пожара на оружейном складе погиб человек

В результате пожара на складе оружейного завода "Арсенал" в болгарском Казанлыке погиб человек. Его коллеге удалось убежать с места катастрофы.

Дождь не позволил возгоранию распространиться на соседние объекты. Причины инцидента выясняются, передает mediapool.

Завод "Арсенал" числится в списке стратегических объектов обеспечения национальной безопасности Болгарии. Компания является старейшим производителем оружия в государстве.

Подобное происшествия для балканской республики не редкость. Взрывы на оружейных фабриках страны за последние годы унесли жизни 19 человек, десятки были ранены.