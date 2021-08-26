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26.08.2021 10:39
Рубрика: В мире

В Финляндии зафиксированы десятки тысяч случаев "затяжного коронавируса"

Текст: Надежда Ермолаева

Власти Финляндии столкнулись с серьезной медицинской проблемой, которая заключается в резком росте числа случаев постковидного синдрома.

Фото: iStock
В Финляндии чипируют всех кошек

Как сообщает финский информационный портал Yle, речь идет о десятках тысяч случаев. Затяжной коронавирус, о котором говорят финские официальные лица, действует на разные органы, в том числе и на мозг. "Он может вызывать свыше 50 симптомов, наиболее распространенными из которых являются усталость, головная боль и трудности с концентрацией внимания", - отмечается в публикации. Затяжное течение болезни длится более 12 недель.

Министр социальных дел Финляндии Криста Киуру заявила, что этот синдром может в будущем перегрузить систему здравоохранения и даже стать глобальной угрозой. В настоящий момент несколько тысяч жителей Финляндии жалуются на ухудшение работоспособности после принесённого коронавируса.

Точных данных о больных затяжным коронавирусом в Финляндии нет. По этой причине власти страны инициировали глобальное исследование, чтобы выяснить масштабы распространения заболевания и оценить риски его угрозы для системы здравоохранения. В Университете Хельсинки и медицинском округе Хельсинки и Уусимаа уже началось исследование Recovid, в котором подробно изучают переболевших людей с помощью лабораторных анализов, компьютерной томографии, обследования легких и прочих точных методов исследования.

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