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26.08.2021 00:06
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали мощное потепление до 32 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Проходящий южнее Москвы циклон принесет дожди в столичный регион. В четверг дождь будет небольшой, но растянется на весь день, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Будет довольно прохладно - днём не выше плюс 20 градусов. Но зато в пятницу подойдёт антициклон с теплым воздухом. Дожди прекратятся. Температура повысится до плюс 25-ти в дневные часы. Столько же ожидается и в субботу.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Воздух в антициклоне начнет быстро прогреваться и новая рабочая неделя начнется с температуры плюс 23-28 градусов. Погода ожидается ясная. А на юге Центрального округа воздух прогреется до плюс 32 градусов.

В Поволжье, напротив, жара начнет спадать. Жарко будет лишь в Башкирии и Оренбургской области: днём до плюс 35-ти.

На Урале, в частности, в Свердловской области и Пермском крае, также начнется похолодание. Начнутся ливни с грозами и крупным градом. В Омской области и на юге Тюмени жара продержится ещё пару дней.

Фото: iStock
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27 августа по-прежнему будет аномально жарко в Новосибирской области, а 27 и 28 августа - в Алтайском крае.

Как долго задержится теплая погода в центре европейской территории, синоптики пока не уточняют. Хотя, по словам Людмилы Паршиной, антициклоны в конце лета уже не столь устойчивы, как в начале и в середине. Они могут довольно быстро разрушаться.

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