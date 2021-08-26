В Индонезии нашли останки женщины неизвестного науке человеческого рода

Новости

Количество часов русского языка в школах ДНР увеличится 17:49
В Екатеринбурге впервые представлен спецавтомобиль разминирования 17:39
В Тверском районе Москвы появится "Квартал поэтов" 17:28
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева заявила о краже 17:13
СМИ: Роналду стал игроком "Манчестер Сити" 17:12
На форуме "Армия-2021" представлен новый комплекс фотовидеофиксации 16:56
Минстрой ищет новые механизмы модернизации ЖКХ 16:53
Назван топ-100 лучших колледжей России 16:52
У кабульского аэропорта произошел взрыв 16:51
Фото: в новой экранизации "Мастера и Маргариты" будет два кота Бегемота 16:49
В Швейцарии готовятся ввести сертификат для вакцинированных 16:22
Лучшая противотанковая ракета адаптирована к вертолету Ми-28НМ 16:22
Туроператорам разрешили летать в Египет из 41 города РФ 16:14
Посол РФ: В аэропорту Кабула при эвакуации НАТО погибли 50 человек 16:04
ABBA выпустит пять новых песен после почти сорокалетнего перерыва 15:59
Минтруд разъяснил порядок перерывов во время работы 15:52
Вологодские коллеги подарили Памфиловой веник для чистоты на выборах 15:48
Уровень антител после вакцинации от COVID-19 зависит от иммунитета 15:32
Названы города с лучшими проектами благоустройства 15:31
Посол РФ: Все желающие россияне покинули Афганистан 15:30
Осенью вырастут цены на бюджетные смартфоны 15:27
Синоптики пообещали бабье лето в европейской части России 15:20
Умерший от COVID-19 ярославский депутат выступал против вакцинации 15:20
ЦИК снял с выборов кандидата от "Яблока" Шлосберга за связь с экстремистской организацией 15:20
Кабмин увеличит призовой фонд конкурса проектов по улучшению городской среды 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2021"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 16:51
Рубрика: Общество

В Индонезии нашли останки женщины неизвестного науке человеческого рода

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Live Science Фото: Live Science
Фото: Live Science

В пещере на острове Сулавеси в 2015 году нашли останки женщины. Ученые провели исследование, и оказалось, что ее геном отличается от генома всех известных ранее древних людей.

Фото: Antiquity
В Габоне в древней пещере найдены останки "модифицированных" людей

История населения Юго-Восточной Азии во многом неизвестна. Археологические данные скудны, а ДНК древнего человека из-за климата редко сохраняется до наших дней. Раньше было известно только два генома человека из этих мест. Но в 2015 году все поменялось. В пещере на Сулавеси нашли останки женщины, и спустя время ученые с уверенностью говорят: они обнаружили человека неизвестного науке рода. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Как передает Live Science слова соавтора исследования Серены Туччи из Йельского университета, эта женщина умерла 7200 лет назад в возрасте 18 лет. Анализ ДНК, которая сохранилась во внутренней кости уха, показал, что она - дальняя родственница аборигенов Австралии и Меланезии или Новой Гвинеи и западной части Тихого океана. Их предки первыми достигли берегов Океании.

Значительная доля ДНК женщины совпадает с денисовским человеком, но это очень отличается от ДНК, полученных из других известных останков охотников-собирателей Юго-Восточной Азии - у них денисовских предков не так много.

Исследователи отмечают, что всего несколько лет назад они не могли представить, что в тропическом регионе в останках можно обнаружить сохранившуюся ДНК.

Фото: iStock
В Геркулануме раскопали останки римского офицера-спасателя

Теперь у ученых есть основания предполагать, что Индонезия и близлежащие острова - область Уоллеси, была местом смешения денисовцев и современных людей во время их первоначального путешествия в Океанию.

Людей с подобным геномом сегодня нет, хотя, по меркам науки, жила она не так давно. Такое открытие добавило вопросов в тему взаимодействия популяций.

Наука Общество Наука Общество История

Главное сегодня

В Кремле напомнили о возможности избавиться от статуса иноагента
Посол РФ: Все желающие россияне покинули Афганистан
СК РФ назвал фамилию подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты