В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте

Минобороны Казахстана подтвердило взрыв на одном из складов в воинской части возле города Тараз на юге страны неподалеку от границы с Киргизией. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что причиной взрывы стал пожар. Что привело к нему, не сообщается.

Ранее в администрации Жамбылской области (ее центром является Тараз) агентству "Интерфакс" также подтвердили крупное возгорание. На место выехали служащие МЧС. Масштаб ущерба при этом пока не известен. Нет данных и возможных пострадавших.