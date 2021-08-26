В Киргизии пройдут учения сил ОДКБ

Совместные учения пройдут на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности "Рубеж-2021". Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Тема учения: Подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. В учении примут участие воинские контингенты и оперативные группы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики". - сообщили в пресс-службе штаба организации.

Учения пройдут с 7 по 9 сентября.