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26.08.2021 11:12
Рубрика: Власть

В Киргизии пройдут учения сил ОДКБ

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ

Совместные учения пройдут на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности "Рубеж-2021". Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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"Тема учения: Подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. В учении примут участие воинские контингенты и оперативные группы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики". - сообщили в пресс-службе штаба организации.

Учения пройдут с 7 по 9 сентября.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Киргизия Международные организации ОДКБ

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