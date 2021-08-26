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26.08.2021 14:31
Рубрика: Власть

В Кремле напомнили о возможности избавиться от статуса иноагента

Текст: Дмитрий Гончарук

Согласно действующему законодательству, существует возможность избавиться от статуса иностранного агента, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы всегда говорим, что после принятия закона, как правило, большая часть опасений остаются беспочвенными в плане правоприменения", - сказал Песков на брифинге в четверг, комментируя закон о СМИ-иноагентах.

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"Но, безусловно, иногда в ходе правоприменения тех или иных законов, мы сталкиваемся с моментами, требующими корректировки. И если [профессиональный] цех, которого касается закон, сами законодатели и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, тогда они возможно и необходимы", - сказал Песков журналистам.

По его мнению, нельзя проводить параллели между законом о СМИ-иноагентах и указом о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств. Если у человека есть украинское гражданство, то он указывает это во всех анкетах при поступлении на государственную или муниципальную службу. "Но он не может из него выйти, так как он не может приехать в эту страну, им никто там заниматься не будет", - добавил Песков.

Что касается невостребованных денег, которые получают СМИ из-за рубежа, представитель Кремля признал, что такие ситуации возможны.

"Мы знаем, что в действующей редакции закон позволяет выйти из данного статуса. Такой процесс предусмотрен. Другое дело, что времени прошло мало, никто этой процедурой выхода не успел воспользоваться. Она занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку... Будем надеяться, что этот опыт будет собран", - отметил Дмитрий Песков.

Кроме того, он напомнил, что признание средства массовой информации иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы.

"Это не означает закрытия СМИ, не означает ограничений в его работе. СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по российскому закону о СМИ", - заверил Песков.

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