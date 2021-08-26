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26.08.2021 13:37
Рубрика: Общество

В Минздраве рассказали, как цифровизация поможет лечить людей

Текст: Елена Манукиян

История болезни и лечение, назначенное каждому пациенту с инфекционным заболеванием, будут храниться в единой электронной базе. В этом заключается создание вертикальной информационной медицинской интегрированной системы по инфекционным больным (ВИМИС-инфекция), которая будет запущена в 2022 году. Об этом 26 августа рассказал директор департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Вадим Ваньков на форуме "Технопром 2021".

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"У нас уже принято решение о создании в 2022 году ВИМИС-инфекции. Оно будет доведено до регионов в ближайшее время", - заявил он.

Ваньков пояснил, что ВИМИС - это часть единой государственной информационной системы здравоохранения. Сегодня они создаются по разным направлениям. Так, в прошлом году была создана ВИМИС по онкологии. Сейчас она формируется в акушерстве и гинекологии. Готовится к запуску ВИМИС профилактической медицины, которая позволит контролировать, как в российских поликлиниках проводится диспансеризация россиян. "В этом году мы интегрируем в федеральную ВИМИС профилактической медицины региональные информационные системы и получим наиболее полные данные о результатах диспансеризации и профилактических осмотрах россиян", - говорит руководитель департамента.

По его словам, благодаря созданию вертикально-интегрированных медицинских информационных систем (ВИМИС) пациентов будут лечить лучше, поскольку можно будет контролировать оказание медицинской помощи. Например, при необходимости легче станет отследить, где в маршруте больного произошел сбой и ему своевременно не оказали медицинскую помощь. Поскольку в ВИМИС будут собраны данные о каждом обращении пациента в медицинскую организацию, госпитализациях, операциях, результатах медицинских обследований, то человеку не потребуется больше постоянно носить с собой результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписки и направления.

К концу 2024 года ВИМИС заработают по всем основным заболеваниям, уточнили в Минздраве.

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