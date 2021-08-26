В мире подсчитали потери из-за медленной вакцинации

Медленная вакцинация и несправедливое распределение препаратов против COVID-19 обойдется мировой экономике в 2,3 триллиона долларов из-за производственных потерь. Развивающиеся страны и государства с формирующейся экономикой, где вакцинация медленно набирает обороты, понесут основное бремя, говорится в исследовании Economist Intelligence Unit (EIU).

Согласно выводам экспертов, в то время как в промышленно развитых странах уже обсуждается вопрос об усиленной повторной вакцинации, более бедные страны не обеспечены вакциной в достаточном количестве. Страны, не сделавшие к середине 2022 года прививки 60 процентам населения, могут понести значительные потери. В период с 2022 по 2025 год на карту поставлено 2,3 триллиона долларов в эквиваленте.

"Странам с развивающейся экономикой придется взять на себя около двух третей этих потерь, что еще больше замедлит их экономическую конвергенцию с более развитыми государствам", - предупреждает EIU, добавив, что это также может привести к социальным беспорядкам.

Эксперты считают, что основное бремя в абсолютном выражении - три четверти потерь - скорее всего, ляжет на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Больше всего пострадает район к югу от Сахары. По данным на конец августа, около 60 процентов населения в государствах с высоким уровнем дохода сделали хотя бы одну прививку, в бедных странах этот показатель составляет всего один процент.