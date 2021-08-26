В Монголии строят школу с углубленным изучением русского языка

В столице Монголии Улан-Батор строят школу с углубленным изучением русского языка. Она рассчитана на 640 школьников, сообщает информационное агентство ARD (Asia Russia Daily), которое публикует новости Бурятии, Калмыкии и Монголии.

С ходом строительных работ ознакомились посол России в Монголии, а также столичный мэр. Осматривая стройплощадку, российский посол Искандер Азизов сообщил о своем намерении встретиться с представителями сферы образования республики.

Напомним, что в МИД Монголии и посольство России в Монголии был направлен запрос о введении в местных школах изучения русского языка. Это и стало поводом для визита представителей двух стран на стройплощадку новой школы.

Справка "РГ"

В начале весны в Улан-Баторе начал работу очередной Центр русского языка при Русском доме. Его посетителями стали монгольские студенты, которые готовятся продолжить свое образование в магистратурах и аспирантурах российских вузов. Центры русского языка открыты также при Монгольском государственном университете науки и технологий и при филиале РЭУ имени Плеханова.