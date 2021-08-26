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26.08.2021 20:34
Рубрика: Культура

В новом сезоне Малый театр покажет "Идиота", "Петра I" и "Ретро"

Текст: Наталья Лебедева
Государственный академический Малый театр открыл свой 266-й сезон в четверг, пригласив артистов на традиционный сбор труппы. На Исторической сцене собрался почти весь легендарный состав - Людмила Полякова, Ирина Муравьева, Людмила Титова, Василий Бочкарев, Владимир Дубровский, Валерий Афанасьев, Александр Клюквин, Владимир Носик… Художественный руководитель театра Юрий Соломин подвел итоги прошедшего сезона, рассказал о предстоящих премьерах и представил молодых артистов, только принятых в труппу.
Фото: Евгений Люлюкин Фото: Евгений Люлюкин
Фото: Евгений Люлюкин

"Уже переходим на 266-й сезон. Расскажу, какие премьеры у нас будут. Во-первых, "Идиот" Достоевского. "Петр Первый" по одноименному роману Мережковского…", - представляет афишу нового сезона Юрий Соломин, не забыв добавить, что несмотря на пандемию, ограничения и непростую эпидемиологическую обстановку за прошедший сезон Малому театру удалось сыграть 826 спектаклей.

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За постановку "Идиота" отвечает режиссер Андрей Житинкин. Владимир Драгунов ставит "Петра I". Режиссер Василий Федоров готовит к премьере пьесу Александра Галина "Ретро".

"Когда-то лет 40-50 назад она шла у нас в театре, играли очень хорошие артисты. Это будет пьеса для взрослых, а не для детей. О детях и о семье", - рассказывает о "Ретро" Юрий Соломин.

Наконец, еще одна ожидаемая премьера, на этот раз классика - "Горячее сердце" Островского в постановке Владимира Бейлиса.

Официально же сезон откроется 2 сентября спектаклями "Ревизор" на Основной сцене и "Волки и овцы" на сцене на Большой Ордынке.

3 сентября спектакль "Большая тройка (Ялта-45)" предвосхитит открытие выставки "Ключевой кадр", посвященной 110-летию со дня рождения Бориса Косарева, фотографа, сделавшего знаменитую фотографию лидеров трех государств в Ялте 1945 года.

И это не единственный выставочный проект. Совместно с Культурно-выставочным центром Русского музея в Когалыме Малый театр подготовил выставку "Стая славных", которая откроется в филиале театра в Когалыме 7 сентября. Об истории Императорского Малого театра второй половины XIX века расскажут костюмы, эскизы и редкие фотографии.

Директор театра Тамара Михайлова рассказала о том, что Малый театр готовится к празднованию 200-летия А.Н. Островского в 2023 году и уже готов принимать заявки на участие в Фестивале Островского.

В новом сезоне продолжит работу и Детская студия при Малом театре. Детям от 7 до 17 лет предложат программу абонементов, включающую посещение тематических лекций и спектаклей Малого театра.

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра МОСТ
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Несмотря на все сложности, уже в ближайшие месяцы театр отправится на гастроли. В сентябре Малый театр откроет фестиваль "Старейшие театры России" в Калуге спектаклем "Женитьба". В октябре труппа отправится на гастроли в Махачкалу, Грозный и Нальчик. А в декабре - покажет свой спектакль на сцене театра "Балтийский дом".

Завершился сбор труппы традиционным награждением людей, преданных театру. В этом сезоне медаль "Ветеран малого театра" (35 лет работы в театре) получили концертмейстер оркестра Инна Левченко и начальник радиозвукотехнической службы Александр Казарин.

Финальную же точку поставило приветствие новых членов труппы - выпускников Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина Анны Шишкиной и Дениса Корнуха.

Культура Театр Драматический театр

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