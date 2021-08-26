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26.08.2021 22:18
Рубрика: В мире

В Польше передумали закрывать дочку американского телеканала

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Президент Польши Анджей Дуда после переговоров с неким высокопоставленным чиновником администрации США собирается наложить вето на резонансный закон, по которому могли закрыть телеканал TVN, принадлежащий американскому Discovery.

Мечтам польского правительства, желающего лишить лицензии оппозиционный TVN, кажется, не суждено сбыться. Журналистам авторитетного портала Onet стало известно, что Дуда не подпишет принятые парламентом в середине августа поправки к закону о радио и телевидении, которые делали незаконным вещание TVN.

Фото: iStock
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Напомним, что этот документ запрещал компаниям не из Евросоюза владеть контрольным пакетом акций польских СМИ. Авторы поправок поясняли, что это необходимо для того, чтобы СМИ не попали в распоряжение государств, представляющих "серьезную угрозу национальной безопасности" Польши.

В действительности же речь идет только об одном телеканале, и он принадлежит компании из страны, которую поляки называют своим главным союзником, - США. Неудивительно, что с самого начала на польских политиков оказывалось сильнейшее давление из Вашингтона, где напоминали о подписанном в 1990 году двустороннем соглашении о взаимных инвестициях, гарантирующем отсутствие в Польше дискриминации в отношении американского бизнеса.

В правящей в стране партии "Право и справедливость" поняли, что не могут себе позволить конфликт с США даже ради закрытия главного рупора оппозиции. По данным портала Onet, после разговора с очередным "высокопоставленным представителем американской администрации" президент Польши договорился с главой правящей партии Ярославом Качиньским, что он наложит вето на принятый в сейме закон, и это позволит властям отступить, не потеряв лица.

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