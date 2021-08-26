В посольстве Греции в РФ прошло выступление греческого военного оркестра

Накануне в посольстве Греции в России в рамках приуроченного к окончанию лета дипломатического приема прошло выступление греческого военного оркестра "Тесей". Музыкальный коллектив главного командования сухопутных войск Греческой Республики прибыл в Москву для участия в фестивале "Спасская башня", который стартует на Красной площади завтра, 27 августа.

Как рассказал в беседе с корреспондентом "РГ" один из музыкантов, лейтенант Ксенофонт Спиропулос, для него это первый визит в Россию и он находится под сильным впечатлением от красот и убранства столицы нашей страны. Что же касается предстоящего выступления "Тесея" на "Спасской башне", то оно станет дебютным для данного оркестра. Ранее этот греческий военно-музыкальный коллектив выступал в Бельгии, Италии, Чехии и многих других странах, но до России добрался впервые.

"В выступлении на Красной площади примут участие 52 наших музыканта, включая 20 кадетов. В нашем исполнении зрители услышат произведения известных греческих композиторов. Среди них - музыка Микиса Теодоракиса, Вангелиса Папатанасиу и многих других. Кроме того, мы продемонстрируем историческую военную форму греческой армии", - рассказал Спиропулос.

По его словам, "Тесей" является одним из старейших военных оркестров Греции, который был основан в 1824 году в первой столице страны - Нафплионе. В обязанности военных музыкантов входит сопровождение государственных мероприятий, участие в различных официальных церемониях и культурных событиях на территории страны, а также представление Греции за ее пределами.