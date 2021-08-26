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26.08.2021 16:55
Рубрика: Власть

В РФ создана парашютная система для десантирования боевых водолазов

Текст: Сергей Птичкин

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех испытывает новую парашютную систему для десантирования водолазов в полной экипировке на водную поверхность. Система позволяет бойцу быстро и безопасно освободиться от парашюта и приступить к выполнению боевой задачи под водой.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Парашютная система, предназначенная для выполнения прыжков с последующим погружением под воду, разработана специалистами Ивановского парашютного завода "Полет" холдинга "Технодинамика". Новинка может применяться на высоте до 8 000 м при скорости летательного аппарата от 140 до 350 км/ч. Парашют типа "крыло" площадью 37,2 м2 обеспечивает грузоподъемность до 225 кг. Система позволяет разместить в ее составе специальное водолазное оборудование и десантировать водолаза в полном снаряжении. Кроме того, предусмотрено крепление для универсальной грузовой обвязки с весом до 130 кг.

"Важная особенность нашей разработки в том, что ее подвесная система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В конструкции парашютной системы предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки, позволяющей доставлять к месту назначения габаритное оборудование, в том числе индивидуальный водолазный буксировщик. В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний, рассказал гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Власть Безопасность Армия Компании Госкорпорации Ростех

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