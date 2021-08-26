В России может появиться своя экосистема чтения

Станут ли россияне больше читать, если снизить цены на книги? Как поможет книжной отрасли экосистема чтения? Выгодно ли сегодня инвестировать в производство контента? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии "Цифровые платформы, производители контента и государство: Как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий?", которая прошла в первый день работы "Российской креативной недели".

Как верно заметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, купить сегодня книги могут позволить себе немногие. Что, естественно, тормозит развитие книжной отрасли, которая и так переживает не лучшие свои времена из-за пандемии. Но есть способ снизить цену на книги на 30, и даже на 40 процентов.

"Я говорю об этом лет 20 и буду еще говорить, пока участвую в работе Российского книжного союза, - нам надо пересмотреть НДС. Мы сумели его сделать 10-процентным 20 лет назад. Но теперь пришло время сделать следующий шаг, тем более что большая часть европейских стран живет без него" - предложил Сергей Степашин.

Тему развития книжной отрасли продолжил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. Он говорил о необходимости создания в стране экосистемы чтения, которая объединила бы все заинтересованные стороны и позволила бы создать разные каналы продажи литературы, чтобы удовлетворить запросы самых разных читателей.

"Сегодня у нас взаимодействие плотно идет, издатели активно включились в этот процесс. Уже существует некая система: книжные магазины - интернет-магазины бумажных книг - магазины электронных книг - на базе этого, я думаю, мы будем создавать какую-то свою экосистему, удобную для читателя, представляющую все сервисы, с единым входом в перспективе, чтобы удовлетворить все потребности", - приводит слова Новикова ТАСС.

Тем временем

Министерство культуры РФ намерено в ближайшее время принять концепцию развития в стране креативных индустрий. После этого будут созданы рабочие группы, которые помогут наладить коммуникацию между креативными индустриями и различными министерствами и ведомствами.

"Рабочие группы появятся после принятия концепции развития креативных индустрий, которая, думаю, будет принята в ближайшее время", - сообщила на "Российской креативной недели" руководитель Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

Она также пояснила, что для развития креативных индустрий потребуется системный подход. По ее мнению, просто финансовыми вливаниями проблемы не решить. Нужны соответствующие кадры, развитая инфраструктура, располагающая к развитию творческой и предпринимательской деятельности, и продуманные механизмы финансовой поддержки.