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26.08.2021 16:38
Рубрика: Культура

В России может появиться своя экосистема чтения

Текст: Наталья Лебедева
Станут ли россияне больше читать, если снизить цены на книги? Как поможет книжной отрасли экосистема чтения? Выгодно ли сегодня инвестировать в производство контента? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии "Цифровые платформы, производители контента и государство: Как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий?", которая прошла в первый день работы "Российской креативной недели".
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Как верно заметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, купить сегодня книги могут позволить себе немногие. Что, естественно, тормозит развитие книжной отрасли, которая и так переживает не лучшие свои времена из-за пандемии. Но есть способ снизить цену на книги на 30, и даже на 40 процентов.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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"Я говорю об этом лет 20 и буду еще говорить, пока участвую в работе Российского книжного союза, - нам надо пересмотреть НДС. Мы сумели его сделать 10-процентным 20 лет назад. Но теперь пришло время сделать следующий шаг, тем более что большая часть европейских стран живет без него" - предложил Сергей Степашин.

Тему развития книжной отрасли продолжил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. Он говорил о необходимости создания в стране экосистемы чтения, которая объединила бы все заинтересованные стороны и позволила бы создать разные каналы продажи литературы, чтобы удовлетворить запросы самых разных читателей.

"Сегодня у нас взаимодействие плотно идет, издатели активно включились в этот процесс. Уже существует некая система: книжные магазины - интернет-магазины бумажных книг - магазины электронных книг - на базе этого, я думаю, мы будем создавать какую-то свою экосистему, удобную для читателя, представляющую все сервисы, с единым входом в перспективе, чтобы удовлетворить все потребности", - приводит слова Новикова ТАСС.

Тем временем

Министерство культуры РФ намерено в ближайшее время принять концепцию развития в стране креативных индустрий. После этого будут созданы рабочие группы, которые помогут наладить коммуникацию между креативными индустриями и различными министерствами и ведомствами.

"Рабочие группы появятся после принятия концепции развития креативных индустрий, которая, думаю, будет принята в ближайшее время", - сообщила на "Российской креативной недели" руководитель Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Она также пояснила, что для развития креативных индустрий потребуется системный подход. По ее мнению, просто финансовыми вливаниями проблемы не решить. Нужны соответствующие кадры, развитая инфраструктура, располагающая к развитию творческой и предпринимательской деятельности, и продуманные механизмы финансовой поддержки.

Культура Литература

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