В России появился первый производитель органического вина

Органическое вино пили наши предки - это вино, приготовленное из винограда без использования агрохимии. В последнее время такое вино стало самым быстрорастущим сегментом мирового винного рынка. По данным Международного центра аналитики мирового рынка алкогольных напитков, к 2023 году мировое потребление органических вин достигнет миллиарда бутылок в год, на 34% больше, чем в 2018 году, а доля в мировом потреблении вырастет до 3,5% с 2,6% в 2018 году.

В России первым официально зарегистрированным производителем органического вина стало СПК "Терруар". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Роскачество", руководитель которого Максим Протасов вручил СПК "Терруар" сертификат соответствия органическим стандартам. "В России это первый производитель органического вина, сертифицированный по отечественному законодательству", - констатировали в пресс-службе.

Перед этим хозяйство СПК "Терруар", находящееся в Севастополе, прошло аудит всех этапов производства: винодельня исследовалась на соответствие органическим стандартам, в числе которых запрет на использование пестицидов, агрохимикатов и искусственных удобрений. Объем выпуска сертифицированного органического вина оценивается учредителями в 50-60 тысяч бутылок в год. До занятия органичным виноделием СПК "Терруар" был 74-м производителем органической продукции в РФ. А первый отечественный органический виноградник "Роскачество" сертифицировало в апреле 2020 года. Теперь в России появилось и первое органическое российское вино. "То, что сегодня в России появилось самое сложное в производстве, органическое вино, доказывает высокий уровень нашей винодельческой отрасли", - привели в пресс-службе слова Протасова.