В России создан комплекс звукотепловой разведки дальнего радиуса действия

Только нашим ученым и техническим специалистам удалось создать систему, которая слышит и чувствует тепло вражеских батарей на расстоянии в 17 км, а пуск тактической ракеты улавливает за 38 километров.

В годы Второй мировой войны широко использовали специальные устройства, позволявшие слышать приближение вражеских самолетов. "Слухачи" были и в нашей армии. Многие видели фотографии бойцов в наушниках, сидящих около огромных раструбов, улавливающих малейший звук в небе. Совсем неверно считать это неким примитивизмом. На Ленинградском фронте именно такие вот "слухачи" выявили 80 процентов немецких минометных батарей, которые, естественно, сразу уничтожались.

С развитием радиолокации слушать небо перестали. Но акустическая разведка осталась, сейчас она возрождается на качественно новом уровне. Лидирует наша страна, в которой создан совершенно уникальный по возможностям комплекс 1Б75 "Пенициллин".

В чем его главная особенность? Прежде всего в том, что он ведет пассивное сканирование больших по протяженности территорий, ничем себя не выдавая. Он все видит и слышит, сам оставаясь незаметным. И еще - "Пенициллин" невозможно подавить никакими средствами радиоэлектронной борьбы.

Комплекс обеспечивает прием и обработку тепловизионной и акустической информации от вспышек выстрелов (разрывов) и от летящих артиллерийских снарядов, мин, ракет. Это позволяет в доли секунды определить точные координаты вражеских батарей, передать их своим артиллеристам и ракетчикам, которые нанесут уничтожающий противника удар.

Специалистам питерского НИИ "Вектор", где создавался комплекс 1Б75, пришлось решать огромный массив научных задач. Если с системами тепловидения, в принципе, все было ясно, то с акустикой именно в принципе все оказалось очень малопонятным. К тому же звукометрический комплекс разведки работает в инфразвуковом диапазоне, который почти не изучен.

Комплекс 1Б75 "Пенициллин". Фото: Сергей Птичкин

Атмосфера насыщена инфразвуком. И как в этой акустической какофонии уловить и выделить именно звук выстрела? К работам были привлечены лучшие математики и программисты, которым удалось решить казалось бы не решаемую задачу и построить сложнейшие эвристические алгоритмы. Кстати, это молодые люди, увлеченные не бизнесом, а техникой. Могикане…

Каким-то образом удалось смоделировать работу человеческого мозга. Ведь мы, сами того не осознавая, четко выделяем среди огромного количества звуков тот, который нам нужен. Созданием настоящего искусственного интеллекта на протяжении пятнадцати лет занимался Валерий Камышев, ставший главным конструктором звукометрического комплекса.

Стоит повторить, нигде в мире комплекса, подобного "Пенициллину" нет. Тем не менее, его разрешили продавать за границу, на форуме "Армия-2021" он выставлялся как изделие 1Б75Э, то есть в экспортном варианте.

Другая, не менее интересная разработка НИИ "Вектор" - комплекс полуактивной локации, радиомониторинга и противодействия БПЛА "Защита". Он способен вести постоянный мониторинг воздушного пространства, мгновенно фиксируя появление самого маленького беспилотника, который может оказаться невидим для мощных радаров ПВО.

Комплекс полуактивной локации, радиомониторинга и противодействия БПЛА "Защита" Фото: Сергей Птичкин

Создатели "Защиты" выбрали интересный путь фиксации летящего объекта. Сейчас большое распространение получило цифровое телевидение и FM радиостанции. Так вот, все, что находится в воздухе сигналы этих передатчиков отражают. "Защита", ничего не излучая, работает по переотраженному сигналу. Как сказали разработчики, в качестве эталонного сигнала берется тот, который излучает теле или радиовышка, на который накладываются все переотраженные сигналы. После обработки прямого и переотраженного сигналов достаточно точно определяется местоположение летящего объекта и его предполагаемая трасса.

Все казалось бы просто. Но опять же, нет в мире ничего подобного.

Комплекс "Защита" может использоваться для охраны военных и стратегических объектов, так как фиксирует полет самых маленьких беспилотников. А может охранять покой важных персон, которые не хотят, чтобы над их обширными поместьями летали дроны всяких там папарацци. Ведь "Защита" в определенной комплектации способна не только обнаруживать беспилотники, но и прерывать их полет.

"Защита", как и "Пенициллин, к экспорту разрешены.