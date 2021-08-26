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26.08.2021 20:45
Рубрика: Экономика

В России введут классификацию отелей по системе "все включено"

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Отели в России, работающие по системе "все включено", будут классифицировать, чтобы они представляли услуги по единым стандартам. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Классификацию предполагается запустить сначала в пилотном режиме с 2022 года. Туристам это поможет сориентироваться, на какие именно услуги они могут рассчитывать при выборе средств размещения, пояснила Догузова. Пойти на эту меру Ростуризм заставили жалобы от туристов на качество сервиса в отелях. Впрочем, проблема касается не только системы "все включено". Зачастую не выполняются и те требования, которые предъявляются к отелям определенной категории, признают в Ростуризме.

Фото: GettyImages
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В рамках классификации введен перечень требований к отелям. Теперь вполне логично ввести единые требования и к системе "все включено", считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Такая система предполагает трехразовое питание и возможность перекусить между основными приемами пищи, наличие инфраструктуры развлечений, анимации. По качеству питания в российских пятизвездочных отелях, например в Сочи, сравнение с Европой будет в нашу пользу, говорит эксперт. Но важно оценивать и другие услуги. В целом этот формат более развит в Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме. Единых стандартов на международном рынке нет.

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