В Швейцарии готовятся ввести сертификат для вакцинированных

Швейцарские медики пришли к выводу, что при росте госпитализаций из-за коронавируса нельзя исключать перегрузку больниц уже через несколько недель. В этой связи Федеральный совет проводит консультации с кантонами и социальными партнерами по введению сертификата вакцинированных для посещения ресторанов, культурно-досуговых учреждений и мероприятий в закрытых помещениях, сообщает портал admin.ch.

"Расширение действия сертификата определенно является возможным вариантом", - заявил вице-президент группы по борьбе с коронавирусом Урс Каррер. Однако этот призыв не встретил понимания в индустрии общественного питания.

"Мы отказываемся от сертификата для наших гостей", - сказал президент ассоциации Gastro города Санкт-Галлен. По его словам, будет обидно, если придется проверять людей и даже отказывать им.

По оценкам специалистов, не все потенциальные гости хотят быть привитыми. Обязательный сертификат может привести к большому падению оборота для владельцев заведений.

Между тем в Германии, Италии, Австрии и Франции власти ужесточили правила посещения ресторанов и предприятий общественного питания. В Германии с 23 августа доступ к питанию в закрытых помещениях, спортзалам и услугам, связанным с телом, имеют те, кто вакцинирован, выздоровел или прошел тестирование.