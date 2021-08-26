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26.08.2021 11:55
Рубрика: В мире

Видео: Австралийский фермер посвятил умершей тете сердце из стада овец

Текст: Марина Алешина

На просторах интернета набирает популярность необычное видео с отарой овец, которые бегут по определенной траектории и постепенно образуют огромную фигуру в форме сердца. Яркое зрелище снято с дрона. Режиссером действа стал австралийский фермер Джеймс Джексон из окрестностей города Гайра в Новом Южном Уэльсе, который из-за локдауна не смог приехать в Брисбен к умирающей тете. Своим роликом Джексон решил отдать дань памяти любимой родственнице. Об этой истории рассказала The Guardian.

Фото: YouTube-канал SWIMMING
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Почти два года женщина по имени Деб боролась с раком - болезнь настигла ее как раз в начале пандемии. Из-за закрытых границ внутри континента племянник так и не смог навестить больную и провести с ней последние минуты. На похороны Джексон тоже не приедет, зато он смонтировал и отправил родным трогательный ролик, на который наложил хит Саймона и Гарфанкела Bridge over Troubled Water - песня будет звучать на поминках тети Деб. По словам фермера, у него нее было отменное чувство юмора, так что фокус с "овечьим искусством" она бы оценила.

Как мужчине удалось так выдрессировать своих овец, чтобы они послушно выстроились на земле в гигантское сердце, секрет. Но он признается, что композиция удалась только с третьего или четвертого дубля. "Я, конечно, не Робинзон Крузо. И не единственный человек, который оказался заложником закрытых границ из-за коронавируса. Но это огромный вызов для всех нас. И если мое видео заставит улыбнуться хотя бы одного человека, то тетя мной бы гордилась", - заключает Джексон.

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