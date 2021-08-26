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26.08.2021 22:24
Рубрика: В мире

Во Франции дама из партии "зеленых" пригласила в страну террористов

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Во Франции разгорелся нешуточный скандал вокруг видной представительницы партии "Европа - Экология -Зеленые" и ярой феминистки Сандрин Руссо. Она сейчас участвует в праймериз, на которых определится "зеленый" кандидат на предстоящих весной президентских выборах.

В прямом эфире одного из телеканалов мадам Руссо заявила, что если среди прибывающих во Францию беженцев из Афганистана окажутся террористы, то в этом, по ее мнению, нет ничего страшного, ибо "тогда их станет легче отслеживать".

Фото: AP
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Реакция французов, включая, естественно, и местных политиков, была зубодробительной. Так, евродепутат Жильбер Колар написал в своем Twitter: "Вот это номер! Эта особа нашла оригинальный способ бороться с террористами, зазывая их к себе, чтобы лучше контролировать". "Слов нет! Эти "зеленые" просто сошли с ума", констатирует адвокат Пьер Жентийе.

Надо сказать, что бредовый пассаж был произнесен не на ровном месте. Конфузу, в который угодила взбалмошная дама, предшествовала история с эвакуированным из Афганистана в Париж 30-летним мужчиной по имени Ахмет. Его и еще нескольких беженцев французская контрразведка заподозрила в связях с движением "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ"). Что касается Ахмета, то его видели с оружием в руках в Кабуле на одном из пропускных пунктов, установленных талибами.

Всю эту публику поместили в гостинице столичного пригорода Нуази-ле-Гран под строгий административный надзор. По его условиям было запрещено отлучаться из гостиницы по какому-либо поводу. Ахмет этим правилом пренебрег и отправился в Париж, где и был задержан полицией. По его словам, хотел купить лекарства от головной боли... в продуктовой лавке, которую ему порекомендовал приятель. Однако, как выяснилось, намерение у него было иным - приобрести новые сим-карты для смартфона. За нарушение режимных правил Ахмета судили по ускоренной процедуре и приговорили к 10 месяцам тюремного заключения условно. Истинные намерения афганца еще предстоит определить местным контрразведчикам.

Тем временем все громче звучат требования ограничить количество лиц, вывозимых во Францию из Афганистана. Как заявил депутат правой партии "Республиканцы" Эрик Сиотти, "в толпах беженцев могут оказаться бойцы "Талибана", но, судя, по всему, "зеленую" даму это не сильно волнует.

В мире Европа Франция Ситуация в Афганистане

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