Вологодские коллеги подарили Памфиловой веник для чистоты на выборах

Члены участковых избирательных комиссий Вологодской области передали главе Центризбиркома Элле Памфиловой символический подарок - веник, украшенный фигурой куклы в народном костюме, - для наведения чистоты на выборах.

Необычный сувенир вручил ей сегодня член ЦИК Евгений Колюшин, который накануне вернулся из Вологодской области. "Народ там свободолюбивый, любит чистоту, в том числе и чистоту выборов, - рассказал Колюшин. - И на одном из семинаров члены участковых избирательных комиссий попросили меня передать вам, Элла Александровна, вот этот самый инструмент для дополнительного обеспечения чистоты выборов".

"Меня давно уже ассоциируют, как ведьму, с метлой, поэтому я не против", - пошутила глава ЦИК, принимая подарок. "Я очень рада, что у нас такие члены участковых избирательных комиссий, и в Вологодской области и не только, которые очень хотят, чтобы наша система была максимально чистой", - добавила она. "Будем мести еще более решительно, чем это делали до сего момента. Спасибо. Прекрасный подарок, передаю свою благодарность Вологодской области", - заключила Элла Памфилова.