Врач рассказала, как танцы уберегут от хрупкости костей

Остеопроз называют болезнью пожилых людей, так как с возрастом костная ткань организма становится хрупкой. Однако болезнь можно предотвратить.

Как сообщила aif.ru врач-эндокринолог Оксана Дюкарева, прочность костей зависит от костной массы и качества кости. Для сохранения здоровья должна быть адекватная физическая активность. Чрезмерная нагрузка, так же как и ее отсутствие, снижает набор костной массы.

Врач советует пожилым людям заниматься ходьбой и гимнастикой, а также танцами.

"Всегда учитывайте свои возможности и постепенно наращивайте время и продолжительность занятий спортом. Питайтесь сбалансированно. Не исключайте из своего рациона белок, он важен для формирования мышечной массы", - советует специалист.

Немаловажно соблюдать диету - три порции молочных продуктов в день. Одна порция молочной продукции - это 40 граммов твердого сыра или 100 граммов творога, или стакан натурального молока.