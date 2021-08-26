Вузы объявили дополнительный набор на первые курсы

В российских вузах - снова приемная кампания. Дело в том, что многие университеты, в том числе и ведущие, не добрали первокурсников на бюджет. А где-то просто все места заняли высокобалльники и победители олимпиад, и мест для поступающих просто по результатам ЕГЭ не осталось. Допнабор объявлен как на платные, так и на бюджетные места. Среди вузов - МГУ, МФТИ и другие, в том числе региональные.

Например, журфак МГУ объявил дополнительный набор на программы бакалавриата или магистратуры. До 29 августа еще можно подать заявление на сайте Webanketa. А экзамены (дополнительные вступительные испытания) пройдут 30 августа.

По мнению некоторых экспертов, в ситуации этого года виноваты изменения в правилах приема в вузы, а конкретно - отмена второй волны зачислений. Эту острейшую проблему обсуждали ректоры вузов на совете экспертов в редакции "Российской газеты" (Почините прием, "РГ" от 20.08.2021 г.).

Куда еще можно попробовать поступить? Например, в Ставропольский аграрный госуниверситет, Тихоокеанский госуниверситет и другие региональные вузы. Ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова рассказала, что вузы в целом имеют право объявить дополнительный прием на те направления подготовки и те специальности, которые на сегодняшний день стали проблемными, - это обычная практика. В САФУ, например, такой набор тоже объявлен и будет идти до 10 сентября.