Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников

Многие российские университеты начали дополнительный набор абитуриентов, как на платные, так и на бюджетные места. Об этом сообщает "Коммерсант".

Среди таких вузов - МГУ, МГСУ, МАДИ, МФТИ и другие, в том числе региональные.

По мнению экспертов, вузы не смогли набрать достаточное число первокурсников из-за отмены второй волны зачисления. Ранее абитуриенты могли направить свои результаты ЕГЭ в пять разных вузов, в этом году они могли попробовать свои силы на десяти факультетах, но в одном вузе, а непосредственно перед зачислением должны были окончательно определиться с выбором.