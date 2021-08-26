Вузы Союзного государства заключили 100 договоров о сотрудничестве

Крепкими творческими и научными контактами связаны высшие школы Союзного государства, констатируют аналитики. Только в текущем году, подтвердил начальник управления Министерства образования РБ Сергей Касперович, вузы Беларуси и России заключили сто прямых договоров.

50 белорусских вузов (42 государственных и 8 частных), по его данным, имеют партнерские взаимоотношения в виде меморандумов и договоров с российскими университетами. При этом он уточнил, что около 1,5 тысяч договоров белорусские вузы заключили со своими партнерами в российских университетах. Среди лидеров эксперт выделил БГУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ, отметив, что все соглашения "наполнены реальным сотрудничеством".

Ярким примером интеграции образовательных пространств, по его оценке, стал Белорусско-Российский университет. Кроме того, напомнил Касперович, в Минске функционируют два филиала российских вузов - РЭУ им. Плеханова и Российского государственного социального университета, которые готовят в основном кадры по экономическим и юридическим направлениям.

Представитель министерства выразил заинтересованность в том, чтобы параллельно происходило и "определенное движение в сторону технических направлений, более тесное взаимодействие в этом плане с Белорусско-Российским университетом".