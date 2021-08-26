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26.08.2021 18:33
Рубрика: Культура

Выигравшая "Евровидение" группа Maneskin приедет в Москву

Текст: Александр Алексеев
Итальянский рок-квартет Maneskin уже не раз заявлял о том, что хочет посетить Москву. И вот теперь мечта вокалиста Дамиано Давида и его коллег сбудется: 31 августа они приедут в московский Парк Горького, чтобы встретиться со своими российскими поклонниками на фестивале "Дача плюс. Искусство и развлечения".

Трое парней и одна девушка, играющие в Maneskin - люди компанейские и душевные, они любят поговорить и пошутить, а Дамиано еще и является любителем живописи, наверняка, захочет заглянуть и в Третьяковку. Может показаться удивительным, но пару лет эти музыканты играли на улице в Риме, а попутно рассылали свои записи во все рекорд-компании. Оценили их не сразу, вначале им предложили записать альбом, а потом, когда он стал отлично продаваться - командировали от Италии на "Евровидение"-2021 в Роттердам.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Пока неизвестно, споют ли Maneskin в Москве. Официально встреча назначена в формате Meet&Greet. То есть с музыкантами можно будет встретиться, задать им свои вопросы и сделать совместное фото. Но, наверняка, они возьмут к фанатам и гитары, а значит, возможно, и исполнят пару-тройку своих хитов. Тем более, Maneskin обещали особый сюрприз, который они подготовили совместно с Яндекс.Музыкой.

Чтобы встретиться с группой и задать ей вопрос, можно и участвовать в розыгрыше, который проходит в аккаунте @music.yandex в Instagram.

Кстати

С этой песней Maneskin и выиграли "Евровидение"-2021.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым "Евровидение-2021"

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