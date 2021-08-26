Вышел новый роман Виктора Пелевина "Transhumanism Inc."

Доброй традицией уже стало встречать осень с новым романом Виктора Пелевина. На этот раз читателей ждет история, объединившая высокие посткарбоновые технологии и не излечимую никакими имплантами среднерусскую тоску. Автор "Transhumanism Inc." без колебаний отправляет своего читателя в эпоху победившего матриархата и окончательного отделения разума от органического тела. Самые преданные фанаты будут в восторге, но что ждет более взыскательного читателя?

Вот что пишет о новом романе, который вышел в издательстве "Эксмо", шеф-редактор портала ГодЛитературы Михаил Визель: "Перед нами снова пытливые юные герои (вторую книгу подряд это описанная с большой симпатией умная и решительная молодая девушка, что косвенно может свидетельствовать о благоприятных переменах в наглухо закрытой личной жизни Виктора Олеговича), пытающиеся постичь сокровенные тайны мироздания. Они ведут философические беседы с разнообразными демоническими сущностями, включая хорошо знакомого поклонникам Пелевина вампира Раму и даже перекочевавшее из прошлогоднего "Непобедимого солнца" солярное божество (не говоря уж про упоминания искусствоведческого "гипса" и "айфака" из одноименного романа). Снова в ходе этих бесед под покровами повседневности обнажатся многоэтажные онтологические бездны, преимущественно виртуальные. И, разумеется, текст снова окажется нашпигован двусмысленными каламбурами и довольно циничными филологическими шутками…".

О чем же новый роман Пелевина? Выстоявшая в борьбе с половцами, печенегами, тевтонами и прочими ворогами земля русская в очередной раз восстала из пепла Добрым Государством, последним на земле оплотом гуманного светского авторитаризма. Обеспеченное население владеет биохолопами, но не стали ли биороботами сами люди? А может быть, люди были ими всегда?

Бумажная версия "Transhumanism Inc." уже доступна в книжных магазинах, а электронную и аудиоверсии ищите в приложениях ЛитРес. "Голосами" новой аудиокниги, выпущенной в Inspiria Audio, стали, в частности, российский актер театра и кино Максим Суханов и литературный критик Галина Юзефович.

Подробный разбор нового романа Виктора Пелевина от Михаила Визеля читайте на портале ГодЛитературы.РФ.