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Вышел тизер спин-оффа "Флинтстоунов"

Новости
    26.08.2021, 16:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Family Фото: youtube.com/ HBO Max Family
Фото: youtube.com/ HBO Max Family

На YouTube-канале HBO Max Familу опубликован тизер-трейлер шоу "Ябба-дабба динозавры!" - ролик повышенной "кислотности".

Фото: kinopoisk.ru
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Yabba Dabba Dinosaurs - это спин-офф легендарных "Флинтстоунов", который сосредоточится вокруг "Крошки" Пебблс Флинтстоун, Бамм-Бамм Раббла и их ящера Дино. Взрослые пещерные люди, как видим, тоже присутствуют - в фоновом режиме. (Кстати, в полнометражном мультфильме Бамм-Бамм и Пеббл поженились).

Премьера - уже 30 сентября.

"Флинстоуны" транслировались в 1960-1966 годах на ABC (166 эпизодов), став первым анимационным шоу в прайм-тайм на американском ТВ. И далее разросшись в весьма богатую франшизу, одну из самых популярных, узнаваемых и цитируемых в поп-культуре.

Ранее сообщалось о планах Элизабет Бэнкс на перезапуск серии.

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