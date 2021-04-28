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Элизабет Бэнкс перезапустит "Флинстоунов"

Новости
    28.04.2021, 12:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Легендарную франшизу "Флинстоуны" (The Flintstones) ждет перезагрузка (да кто бы сомневался…).

Как передает THR, заранее несколько сомнительным этим предприятием от FOX и Warner займется Элизабет Бэнкс - она выступит продюсером и озвучит главную героиню.

Сценарий пишет Линдси Кёрнс (детский анимационный cериал "Мир Юрского периода: Меловой лагерь").

Напомним, что первая информация о планах на ребут мультфильма 60-х появилась пару лет назад. Его действие развернется через двадцать лет после событий оригинала и сосредоточится на взрослой Крошке Пебблс, дочери четы Флинстоунов - это она будет говорить голосом Бэнкс

"Флинстоуны" транслировались с 1960 по 1966 год на ABC - 166 эпизодов, став первым анимационным шоу в прайм-тайм на американском ТВ, после разросшись в богатую франшизу, одну из самых популярных и узнаваемых в поп-культуре.

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