Элизабет Бэнкс перезапустит "Флинстоунов"

Легендарную франшизу "Флинстоуны" (The Flintstones) ждет перезагрузка (да кто бы сомневался…).

Как передает THR, заранее несколько сомнительным этим предприятием от FOX и Warner займется Элизабет Бэнкс - она выступит продюсером и озвучит главную героиню.

Сценарий пишет Линдси Кёрнс (детский анимационный cериал "Мир Юрского периода: Меловой лагерь").

Напомним, что первая информация о планах на ребут мультфильма 60-х появилась пару лет назад. Его действие развернется через двадцать лет после событий оригинала и сосредоточится на взрослой Крошке Пебблс, дочери четы Флинстоунов - это она будет говорить голосом Бэнкс

"Флинстоуны" транслировались с 1960 по 1966 год на ABC - 166 эпизодов, став первым анимационным шоу в прайм-тайм на американском ТВ, после разросшись в богатую франшизу, одну из самых популярных и узнаваемых в поп-культуре.