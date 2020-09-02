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Вышел трейлер мультсериала по "Миру Юрского периода"

Новости
    02.09.2020, 14:17
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вслед за не слишком воодушевляющим тизером Netflix опубликовал такой же сирый трейлер мультсериала "Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода".

Фото: kinopoisk.ru
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В проекте, созданном вместе с Dreamworks, Universal и Amblin Entertainment, группа подростков, чей расовый состав максимально разнообразен - в соответствии с современными трендами, прибывает в экспериментальный лагерь на острове Нублар. И вскоре ребятне придётся спасаться от вырвавшихся на свободу динозавров.

В сезон войдёт восемь эпизодов, все появятся в онлайн-кинотеатре одновременно - 18 сентября. Шоураннеры - Скотт Кример ("Пингвины из Мадагаскара") и Лейн Луэрас ("Приключения Кота в сапогах").

Ранее сообщалось, что актёры из классической трилогии "Парк Юрского периода" появятся в заключительной части трилогии новой.

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