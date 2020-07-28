Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода"

Не так давно обещанное наращивание ящерной франшизы за счет анимационного сериала Netflix уже обзавелось минутным тизером. Для которого пока сложно найти добрые слова.

Ролик шоу "Мир Юрского периода: Меловой лагерь" (Jurassic World: Camp Cretaceous) доступен на официальном YouTube-канале гешефта.

В заявленных сериях первого сезона речь пойдет о компании показательно гендерно и расово выверенных подростков, прибывших в экспериментальный лагерь на острове Нублар и вынужденных спасаться от вырвавшихся на волю рептилий, тут же принявшихся сеять хаос, тем подвергнув молодых людей "невероятным приключениям". Премьера - 18 сентября.

Ранее зрителям посулили и игровой сериал в этой беспокойной вселенной.