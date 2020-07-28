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Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода"

Новости
    28.07.2020, 18:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Jurassic World Фото: youtube.com/ Jurassic World
Фото: youtube.com/ Jurassic World

Не так давно обещанное наращивание ящерной франшизы за счет анимационного сериала Netflix уже обзавелось минутным тизером. Для которого пока сложно найти добрые слова.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом

Ролик шоу "Мир Юрского периода: Меловой лагерь" (Jurassic World: Camp Cretaceous) доступен на официальном YouTube-канале гешефта.

В заявленных сериях первого сезона речь пойдет о компании показательно гендерно и расово выверенных подростков, прибывших в экспериментальный лагерь на острове Нублар и вынужденных спасаться от вырвавшихся на волю рептилий, тут же принявшихся сеять хаос, тем подвергнув молодых людей "невероятным приключениям". Премьера - 18 сентября.

Ранее зрителям посулили и игровой сериал в этой беспокойной вселенной.

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