Тизер: "Мир Юрского периода" станет сериалом на Netflix

Самое время воскликнуть: "Netflix, остановись! Что ты даешь, прекрати: мы не успеваем!".

Причина: слухи о том, что грядет анимационный сериал по миру "Юрского периода", нашли официальное подтверждение, на YouTube-канале Netflix Kids & Family уже опубликован видео-анонс грядущего шоу.

Сериал называется "Мир Юрского периода: Меловой лагерь" (Jurassic World: Camp Cretaceous), пишет Variety.

В центре истории - группа из шести подростков, выбранных в качестве участников эксперимента, который проводится в лагере на другой стороне пресловутого острова Нублар. И тут начинается известный хаос с бесчинствами вырвавшихся из пут ящеров.

Шоураннеры - Скотт Кример ("Пингвины из Мадагаскара") и Лэйн Луэрас (сериал "Кунг-фу Панда", "Приключения Кота в сапогах"), сопродюсеры - Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу.

Релиз обещан на 2020 год. Тогда как третья часть "Мира Юрского периода", постановкой которого занимается Треворроу, заявлена на 11 июня 2021-го. События ленты развернутся сразу после встряски второй части. Крис Прэтт - в деле.

Наша рецензия на фильм "Мир Юрского периода" - здесь.



На сиквел - здесь.