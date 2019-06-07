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Тизер: "Мир Юрского периода" станет сериалом на Netflix

Новости
    07.06.2019, 13:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Kids & Family Фото: youtube.com/ Netflix Kids & Family
Фото: youtube.com/ Netflix Kids & Family

Самое время воскликнуть: "Netflix, остановись! Что ты даешь, прекрати: мы не успеваем!".

Причина: слухи о том, что грядет анимационный сериал по миру "Юрского периода", нашли официальное подтверждение, на YouTube-канале Netflix Kids & Family уже опубликован видео-анонс грядущего шоу.

Сериал называется "Мир Юрского периода: Меловой лагерь" (Jurassic World: Camp Cretaceous), пишет Variety.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре истории - группа из шести подростков, выбранных в качестве участников эксперимента, который проводится в лагере на другой стороне пресловутого острова Нублар. И тут начинается известный хаос с бесчинствами вырвавшихся из пут ящеров.  

Шоураннеры - Скотт Кример ("Пингвины из Мадагаскара") и Лэйн Луэрас (сериал "Кунг-фу Панда", "Приключения Кота в сапогах"), сопродюсеры - Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу.

Релиз обещан на 2020 год. Тогда как третья часть "Мира Юрского периода", постановкой которого занимается Треворроу, заявлена на 11 июня 2021-го. События ленты развернутся сразу после встряски второй части. Крис Прэтт - в деле.

Наша рецензия на фильм "Мир Юрского периода" - здесь.

На сиквел - здесь.

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