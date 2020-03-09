По "Парку Юрского периода" снимут сериал

"Юрская" франшизы, помимо крайне успешной новой трилогии, может расшириться и за счет игрового телесериала.

Об этом сообщает специализированный ресурс Jurassic Outpost.

Согласно имеющейся информации, студия Amblin Television уже приступила к разработке шоу, съемки которого пройдут в канадском Ванкувере.

Продюсеры проекта - Колин Теворроу, постановщик первого и третьего фильмов второй трилогии, и сам Стивен Спилберг, создатель первой. Плюс в деле Джастин Фэлви и Дэррил Фрэнк ("Призраки дома на холме", "Гремлины", "Удивительные истории").

Сюжет не разглашается. Даты премьеры еще нет. Как и информации о том, какой из сервисов покажет сериал. Но есть версия, что шоу можно ждать не ранее следующего года на стриминге Peacock.

Съемки третьего "Мира Юрского периода" (Jurassic World: Dominion) меж тем уже стартовали - в конце прошлого месяца. Помимо Криса Пратта там сыграют и актеры оригинала - Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Российская премьера - 10 июня 2021 года.

Ранее в рамках франшизы был анонсирован и анимационный сериал.