Актеры оригинального "Парка Юрского периода" вернутся в новой трилогии

Неплохое дополнение к ранее прозвучавшей информации о том, что актеры оригинального "Парка Юрского периода" появятся в новой трилогии - в третьей части "Мира Юрского периода".

Изначально сообщалось, что Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм мелькнут в картине Колина Треворроу "Мир Юрского периода: Власть" (Jurassic World: Dominion) в камео, небольших ролях. Но в беседе с Yahoo Movies UK Нил теперь указал, что палеонтолог Алан Грант, его герой, Элли Сэттлер (Дерн) и Ян Малкольм (Голдблюм) камео не ограничатся - их роли будут значительно выходить за рамка простого гостевого захода на экран.

"Мы будем фигурировать на протяжении всего фильма, Джефф, я и Лора", - заверил Нил. Далее пошутив, что в этот раз, пожалуй, беготни с прежней энергией от него и его "драгоценных друзей" ждать не стоит - ведь прошло 27 лет.

При этом стоит напомнить, что появление Голдблюма во второй части трилогии в 2018-м публику крайне расстроило: поклонники посчитали, что персонажу было уделено унизительно мало времени.

Съемки Jurassic World: Dominion пришлось приостановить в марте из-за распространения COVID-19. Возобновились они в прошлом месяце - с беспрецедентными мерами защиты, на которые студия Pinewood потратила около пяти миллионов долларов.

Премьера "Мира Юрского периода: Власть" анонсирована на 10 июня 2021 года.

Кроме того франшиза получит анимационный сериал.