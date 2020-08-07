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Актеры оригинального "Парка Юрского периода" вернутся в новой трилогии

Новости
    07.08.2020, 12:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Неплохое дополнение к ранее прозвучавшей информации о том, что актеры оригинального "Парка Юрского периода" появятся в новой трилогии - в третьей части "Мира Юрского периода".

Фото: kinopoisk.ru
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Изначально сообщалось, что Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм мелькнут в картине Колина Треворроу "Мир Юрского периода: Власть" (Jurassic World: Dominion) в камео, небольших ролях. Но в беседе с Yahoo Movies UK Нил теперь указал, что палеонтолог Алан Грант, его герой, Элли Сэттлер (Дерн) и Ян Малкольм (Голдблюм) камео не ограничатся - их роли будут значительно выходить за рамка простого гостевого захода на экран.

"Мы будем фигурировать на протяжении всего фильма, Джефф, я и Лора", - заверил Нил. Далее пошутив, что в этот раз, пожалуй, беготни с прежней энергией от него и его "драгоценных друзей" ждать не стоит - ведь прошло 27 лет.

При этом стоит напомнить, что появление Голдблюма во второй части трилогии в 2018-м публику крайне расстроило: поклонники посчитали, что персонажу было уделено унизительно мало времени.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Съемки Jurassic World: Dominion пришлось приостановить в марте из-за распространения COVID-19. Возобновились они в прошлом месяце - с беспрецедентными мерами защиты, на которые студия Pinewood потратила около пяти миллионов долларов.

Премьера "Мира Юрского периода: Власть" анонсирована на 10 июня 2021 года.

Кроме того франшиза получит анимационный сериал.

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