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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева заявила о краже

Новости
    26.08.2021, 17:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, наиболее известная по ситкому "Счастливы вместе", обратилась в полицию с заявлением о краже.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Как пишет KP.RU, артистка оставила свой автомобиль модели "Гелендваген" в столице на парковке по улице Бочкова на одну ночь.

Утром она обнаружила, что неизвестные здорово раскурочили ее машину - вытащили дорогостоящие запчасти, сняли детали кузова и скрутили фирменный значок автоконцерна "Мерседес". Общая сумма ущерба оценивается в 200 тысяч рублей.

Стражи порядка внимательно изучают все улики с места преступления, а также просматривают камеры наблюдения для поимки злодеев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - кражи.

Пару лет назад Бочкарева уже попадала в криминальные сводки, правда, в тот раз в качестве подозреваемой - у нее при себе сотрудниками полиции был обнаружен кокаин, за что она заплатила штраф в размере 30 тысяч рублей.

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