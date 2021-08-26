Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева заявила о краже

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, наиболее известная по ситкому "Счастливы вместе", обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как пишет KP.RU, артистка оставила свой автомобиль модели "Гелендваген" в столице на парковке по улице Бочкова на одну ночь.

Утром она обнаружила, что неизвестные здорово раскурочили ее машину - вытащили дорогостоящие запчасти, сняли детали кузова и скрутили фирменный значок автоконцерна "Мерседес". Общая сумма ущерба оценивается в 200 тысяч рублей.

Стражи порядка внимательно изучают все улики с места преступления, а также просматривают камеры наблюдения для поимки злодеев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - кражи.

Пару лет назад Бочкарева уже попадала в криминальные сводки, правда, в тот раз в качестве подозреваемой - у нее при себе сотрудниками полиции был обнаружен кокаин, за что она заплатила штраф в размере 30 тысяч рублей.