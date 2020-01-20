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Пойманная с кокаином в белье актриса Бочкарева признала вину

Наше кино
    20.01.2020, 16:36
Текст:   Олег Усков
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда ситкома "Счастливы вместе", полностью признала свою вину в хранении наркотиков. Об этом передает РИА Новости непосредственно из зала Преображенского суда столицы. "Да, вину признаю полностью", - цитирует женщину агентство.

"Бочкаревой назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказали в суде.

Уточнив, что перед Бочкаревой перед судом выступил дознаватель, поддержавший собственное ходатайство и указавший: актриса загладила вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского".

Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official
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Отмечено, что прокурор не возражает против судебного штрафа. Пояснено: для нашей страны "это относительно новый вид наказания, заключающийся в денежном взыскании, при котором человек не получает судимость".

Напомним. Правоохранители задержали элитную иномарку, за рулем которой находилась Бочкарева, в сентябре прошлого года. Поведение женщины сразу показалось полицейским подозрительным, и профессиональное чутье не обмануло стражей законности - у актрисы при себе оказалось наркотическое вещество. Которое, как сообщали некоторые СМИ, звезда многосерийной семейной комедии пыталась утаить в нижнем белье.

При этом представитель Бочкаревой и она сама факт данного правонарушение в социальных сетях активно отрицали, представляя как навет.

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