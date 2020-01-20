Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей

39-летняя российская актриса, певица и телеведущая Наталья Бочкарева, в сентябре прошлого года пойманная с противозаконным веществом, полностью признала свою вину и была подвергнута санкции.

Как передает из зала Преображенского суда Москвы РИА Новости, за проступок звезде ситкома "Счастливы вместе" назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

"Суд постановил: назначить Бочкаревой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - огласила решение судья.

При этом суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела в отношении актрисы и освобождении ее от уголовной ответственности.

Названную сумму провинившаяся должна выплатить в доход государства в течение месяца. Изъятое у нее наркотическое вещество суд посчитал необходимым уничтожить.

Из озвученных на процессе материалов дела стало известно, что при задержании у Бочкаревой также была изъята денежная купюра, "на которой обнаружили наркотическое вещество". О дальнейшей судьбе данного вещдока не сообщается.

Напомним, что перед тем суд лишил актрису водительских прав сроком на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал также на тридцать тысяч рублей за отказ проходить при задержании медицинское освидетельствование.