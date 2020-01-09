Следствие предложило ограничиться штрафом в отношении актрисы Бочкаревой

Актрисе Наталье Бочкаревой, подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, могут назначить судебный штраф. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителя Преображенского районного суда.

С ходатайством в суд обратилось следствие. Предлагается прекратить уголовное дело против Бочкаревой и назначить ей специальную меру уголовно-правового характера. В УПК говорится, что такую меру могут назначить, если подозреваемый возместил ущерб или "иным образом загладил причиненный преступлением вред". Решение в любом случае будет принимать суд, дата рассмотрения дела не уточняется.

В сентябре Бочкареву, находившуюся за рулем автомобиля, остановили сотрудники ДПС. На распространенной в сети видеозаписи запечатлено, как актриса признается в том, что везет с собой кокаин. От медосвидетельствования тогда звезда сериала "Счастливы вместе" отказалась.