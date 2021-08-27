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27.08.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Алименты могут начать взыскивать с доходов от продажи жилья

Текст: Ольга Игнатова
Перечень доходов, из которых могут быть взысканы алименты, предлагается расширить. Сегодня Российская трехсторонняя комиссия должна рассмотреть проект постановления правительства о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей (имеется в распоряжении "Российской газеты").

Проект документа подготовлен Министерством труда и социальной защиты в связи с изменениями, внесенными в закон "Об образовании в РФ".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Документ скорректировал наименование такого дохода, как стипендия. Алименты, в соответствии с формулировкой постановления, будут взыскивать со стипендий, которые выплачивают учащимся. В том числе с аспирантов (адъюнктов). Адъюнкт - это аспирант высшего военно-учебного заведения", - пояснила "Российской газете" адвокат Алиса Волхова. Юрист отмечает, что правильная формулировка в нормативно-правовой базе не позволит плательщикам уклоняться от уплаты алиментов на своих детей.

Также, по ее словам, предложено расширить круг доходов, с которых взимаются алименты в пользу несовершеннолетних. "Теперь в перечень включены доходы от реализации недвижимого имущества. Раньше человек мог покупать и продавать квартиры, получать доход с этой деятельности и не платить с него алименты. Доказать, что продажа недвижимости является доходом, можно было только через суд. Теперь продажа квартиры будет считаться доходом, и с него будут взыскивать алименты в пользу детей. Это нововведение убирает пробел в законодательстве. Недобросовестные плательщики алиментов теперь не смогут скрыть факт осуществления предпринимательской деятельности", - добавляет юрист .

Как показывает статистика, долги россиян по алиментным обязательствам растут. Например, по итогам работы Федеральной службы судебных приставов за 2020 год было 186 тысяч исполнительных производств, по которым должники не приступили к выплатам алиментов. "При таком несерьезном отношении граждан к алиментным обязательствам важно закрыть все пробелы в законодательстве. Нововведения от правительства РФ позволят усовершенствовать систему взыскания алиментов, проконтролировать доходы должников и не допустить уклонения от выплат на несовершеннолетних детей", - подчеркнула Волхова.

Экономика Финансы Разводы и алименты

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