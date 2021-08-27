Apple заключит с разработчиками приложений мировое соглашение

Компания Apple изменит принципы работы App Store и разрешит разработчикам приложений уведомлять клиентов о возможности оплаты услуг не только внутри магазина, но и другими способами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что у пользователей появится выбор при оплате сервисов внутри приложений - они смогут сделать это либо через App Store, либо с помощью альтернативных сервисов. Напомним, что магазин приложений Apple взимает 30% комиссию с каждой транзакции.

Кроме того, "яблочники" намерены создать специальный фонд, из средств которого компания намерена компенсировать средства разработчикам, продажи которых составляли менее 1 млн долларов в год за последние шесть лет. Объем этого фонда составит 100 млн долларов.