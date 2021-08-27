Банк России назвал условие для открытия счета несовершеннолетним

Дети в возрасте с 14 до 18 лет могут открывать счета в банках, однако для этого потребуется письменное согласие родителей или опекунов. Об этом говорится в опубликованном информационном письме Банка России.
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В нем отмечается, что законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях.
По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно.
Заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя.