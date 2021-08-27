Банку России предложили увеличить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза

Сумма, с которой формируется налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам первого типа, должна быть увеличена с 400 тысяч до миллиона рублей, если счет не закрыт в течение трех лет. С таким предложением к первому зампреду Банка России Сергею Швецову обратилась Национальная ассоциация участников фондового рынка. Копия письма, направленного НАУФОР регулятору, есть у "Российской газеты". В случае принятия предложения ассоциации инвесторы смогут получать в 2,5 раза больше - 130 тысяч рублей вместо 52 тысяч. По мнению экспертов, это станет дополнительным стимулом вложений в ИИС первого типа.

Индивидуальный инвестиционный счет - это брокерский счет физического лица. Он очень просто открывается и управляется, но, как и любой объект финансового рынка, имеет ряд важных условий и ограничений. Период действия ИИС - минимум 3 года. По инвестсчету первого типа можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года (максимум вернуть можно 52 000 рублей год). Для этого нужно платить НДФЛ, иначе возврат делать не из чего.

НАУФОР предложила Банку России увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по ИИС первого типа.

"Данное решение будет стимулировать сохранение средств на ИИС-1 на срок дольше минимального для этого счета срока в три года, - уверен президент НАУФОР Алексей Тимофеев. - При этом, возможно, следует предусмотреть закрытие ИИС-1, если им не воспользовались в течение одного года".

По словам Тимофеева, ИИС-1 - одна из наиболее успешных мер по привлечению розничных инвесторов на фондовый рынок.

"Ее недостаток - не полученный региональными бюджетами подходный налог, что заставляет государство время от времени задумываться о судьбе ИИС-1, особенно разрабатывая инвестиционные льготы с аналогичным подходом, например, более долгосрочный ИИС-3, где также предполагается налоговый вычет, - уточнил президент НАУФОР. - На наш взгляд, отказываться от одной из наиболее эффективных мер, не зная будет ли альтернатива лучше, не следует. В целом, ИИС-1 содействует развитию финансового рынка, создавая основу для финансирования экономики, а значит - более широкую налоговую базу, содействуя благосостоянию населения и здесь десятилетний ИИС-3 дополняет, а не конкурирует с трехлетним ИИС-1".

Тем не менее, стоит попробовать сделать ИИС-1 более долгосрочным, чем сегодня, предусмотрев увеличение налогового вычета до всей суммы, вносимой на него - 1 млн рублей, по прошествии трех лет, стимулируя инвесторов не закрывать после указанного срока, а наоборот сохранять ИИС-1, уверен Тимофеев.

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий отметил, что, ставя перед собой цель по изменению режимов ИИС, важно понимать, что успех в ее достижении возможен только при построении конструкции, которая наиболее выгодна для государства.

"В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность сохранения действующего на сегодняшний день режима функционирования ИИС с вычетом на взнос, который наиболее экономически обоснован для людей с небольшим и средним достатком, - указал президент СРО НФА. - В то же время лица с достатком выше среднего все чаще начинают использовать вычет второго типа (по нему можно освободить весь доход, полученный на ИИС, от уплаты налога в 13%, кроме дивидендов - "РГ".), так как могут позволить себе инвестировать большие суммы. СРО НФА предлагала увеличить максимальный размера денежных средств, которые клиент может внести на свой ИИС в течение года, до трех миллионов рублей с сохранением действующего режима по обоим типам ИИС. По ИИС первого типа - вычет все равно останется с взноса в размере 400 тысяч рублей, а вот по ИИС второго типа - потенциально вырастет доход клиента, который не будет подлежать налогообложению".

400 тысяч рублей семь лет назад, когда появились ИИС-1, и сегодня - это существенно разные суммы, поэтому очевидно, что назрел вопрос о пересмотре максимальной планки для вычета, подчеркнула генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Рознецвет.

Управляющий директор отдела страховых и инвестиционных рейтингов АО "Эксперт РА" Алексей Янин считает, что увеличение суммы налогового вычета будет стимулировать граждан в большей степени пользоваться возможностью получения такого вычета, то есть может стать дополнительным стимулом для вложений в ИИС. Увеличение максимальной суммы вычета позволит привлечь на фондовый рынок большее количество клиентов, согласен руководитель департамента развития ИИС "БКС Мир инвестиций" Иван Самохин.

Доля в общем объеме средств, размещённых физическими лицами на фондовом рынке через различные виды счетов, составляет всего около шести процентов, напомнила Рознецвет.

"Долгосрочные инвестиции, даже от трех лет, могут позволить российской экономике привлекать ресурсы для развития, - указал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов. - А расширение ИИС не будет проблемой для бюджета или финансовой инфраструктуры".

Для развития инвестсчетов первого типа стоит рассмотреть вопрос о его применении индивидуальными предпринимателями и самозанятыми с уменьшением уплачиваемых ими налогов, которые пока остаются за бортом стимулирующих к использованию ИИС мер, считает Розенцвет. По мнению Шибанова, стоит увеличить до пяти или десяти лет срок, в который не получится выводить средства с ИИС, но привлечь массового инвестора в инструменты финансовых рынков часто является верным шагом для диверсификации их вложений и долгосрочной доходности.

"Участники рынка и НАУФОР уже много раз обращались в Банк России с предложениями изменить и расшить функционал ИИС, так как это востребованная и важная инвестиционная услуга, однако, к сожалению, на текущий момент значительных изменений мы не увидели", - резюмировал Самохин.

В пресс-службе Банка России не ответили на запрос "РГ".