Beatles переиздадут альбом Let It Be с более чем 30 бонус-треками

Это прощальный, двенадцатый студийный альбом легендарной группы. И это битловский диск с самой сложной и неоднозначной судьбой. Хотя бы потому, что есть две версии Let It Be: оригинальная запись (вышедшая много лет спустя с подзаголовком Naked) и диск, который как раз и был издан при продюсерстве Фила Спектора в 1970 году.

Изобретатель "стены звука" Фил Спектор довольно самовольно сделал многим оригинальным песням свои оркестровки, по сути, не советуясь с битлами. Добавлял партии инструментов сессионных музыкантов по своему велению. Отчего Пол Маккартни, например, даже не сразу узнал свой хит The Wild And Winding Road, в котором нервно зазвучали плакучие скрипки. Сам-то он ничего подобного даже не планировал. Да и еще необъяснимая история с Let It Be: в его поддержку группа дала концерт на крыше своего офиса Apple Corp., который по непонятным причинам до сих пор не был издан на отдельном альбоме…

Тем интереснее ждать это юбилейное переиздание Let It Be. Диск выйдет 15 октября в коллекционном издании в честь своего 50-летия, с небольшим опозданием.

В первоначально выпущенном в мае 1970 года релизе было 12 треков. Среди них: Let It Be, Across The Universe, Get Back, The Long and Winding Road, For You Blue. Теперь оригинальный альбом заново сведен продюсером Джайлзом Мартином и звукорежиссером Сэмом Океллом в формате 5.1 Surround DTS и Dolby Atmos.

Помимо 12 оригинальных песен, новое издание Let It Be будет включать 27 ранее не издававшихся сессионных записей (да, ура - так много!).

А также песня Don"t Let Me Down как раз с того концерта на крыше, четырехдорожечный EP Let It Be. Плюс никогда не издававшийся 14-трековый стерео микс Get Back, который был составлен продюсером и звукорежиссером Глинном Джонсоном в мае 1969 года.

Кроме того, супер-делюкс издание будет дополнено книгой в переплете The Beatles: Get Back.

Кстати

В предисловии к книге Пол Маккартни написал:

- Оригинальный фильм Let It Be мне всегда казался довольно грустным, так как он касался распада нашей группы. Но новый фильм показывает дух товарищества и любовь, которые были между нами всеми. Это также показывает замечательные времена, которые мы провели вместе, и в сочетании с недавно обновленным альбомом Let It Be это мощное напоминание о том времени. Вот такими я хочу запомнить Beatles!

Между тем

26 августа вышли уже три трека с будущего релиза: Let It Be (стерео микс 2021 года), Don't Let Me Down (первое выступление на крыше) и For You Blue (LP Mix Get Back).