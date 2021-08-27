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27.08.2021 05:49
Рубрика: Общество

Биолог рассказала о последствиях при вакцинации человека с COVID-19

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова объяснила, что будет, если от COVID-19 привить человека с коронавирусом. Он будет болеть так же, как и все остальные.

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Иногда человек не знает о SARS-CoV-2. В этом случае введенный в организм препарат просто не успеет сформировать иммунный ответ. Перед вакцинацией надо сделать ПЦР-тест, советует специалист.

"COVID-19 проявляет себя не сразу, и человеку может показаться, что его болезнь - следствие прививки. А на самом деле это не выявленный до укола коронавирус", - сказала Баранова в эфире радио Sputnik.

Максимальный и длительный иммунный ответ сформируется, если вакцинировать человека, ранее переболевшего COVID-19. "У него появится золотая броня", - поделилась своим мнением Баранова.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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