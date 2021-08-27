Биолог рассказала о последствиях при вакцинации человека с COVID-19

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова объяснила, что будет, если от COVID-19 привить человека с коронавирусом. Он будет болеть так же, как и все остальные.

Иногда человек не знает о SARS-CoV-2. В этом случае введенный в организм препарат просто не успеет сформировать иммунный ответ. Перед вакцинацией надо сделать ПЦР-тест, советует специалист.

"COVID-19 проявляет себя не сразу, и человеку может показаться, что его болезнь - следствие прививки. А на самом деле это не выявленный до укола коронавирус", - сказала Баранова в эфире радио Sputnik.

Максимальный и длительный иммунный ответ сформируется, если вакцинировать человека, ранее переболевшего COVID-19. "У него появится золотая броня", - поделилась своим мнением Баранова.