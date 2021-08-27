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27.08.2021 13:38
Рубрика: Власть

Более 30 тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность в День знаний

Текст: Михаил Фалалеев

Безопасность и правопорядок на праздничных мероприятиях в первый день учебного года будет обеспечивать Росгвардия совместно с коллегами из других правоохранительных органов.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Как в регионах охраняют школы

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что представители Росгвардии в составе межведомственных комиссий участвовали в категорировании и экспертной оценке состояния защищенности образовательных организаций. Проведено более 17 тысяч тренировок и учений.

Наибольшее внимание уделялось своевременному реагированию на поступающие сигналы. Вневедомственной охраной и ФГУП "Охраной" Росгвардии обеспечивается безопасность более 86 тысяч образовательных организаций с применением технических средств охранной и тревожной сигнализации, подключенной на пульты централизованного наблюдения ОВО.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии провели более 4 тысяч контрольно-мониторинговых мероприятий на охраняемых объектах и более 1 тысячи практических и инструктивных занятий с представителями частных охранных организаций.

Они провели более 70 тысяч проверок условий сохранности оружия у граждан, проживающих вблизи мест проведения торжественных мероприятий. При этом особое внимание уделялось владельцам охотничьего гладкоствольного длинноствольного и полуавтоматического оружия в возрасте до 21 года включительно.

Всего участвовать в обеспечении безопасности в период подготовки и проведения торжеств, посвященных началу учебного года, будет более 30 тысяч росгвардейцев. Маршруты патрулирования войсковых нарядов и экипажей вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения мероприятий. Служба будет осуществляться с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мер.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия 1 сентября - День знаний

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