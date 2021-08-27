Больше 30 миллионов пенсионеров получат выплаты в конце следующей недели

Около 30,7 миллиона россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей в конце следующей недели. Еще 12,7 миллиона человек начнут ее получать с 3 сентября. Все будет организованно, оперативно, удобно и без лишней бюрократии. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков в ходе совещания партии "Единая Россия".

"На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 миллиона человек. Те же граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, с помощью сотрудников "Почты России", это 12,7 миллиона человек, они будут получать единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно вместе с выплатой соответствующей пенсии", - заявил он. Министр подчеркнул, что эта выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на получение иных мер социальной поддержки.

"Пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, то есть собирать справки и заполнять заявления. Все необходимые данные для перечисления средств. Все данные есть в распоряжении Пенсионного фонда", - также добавил Котяков.

В свою очередь, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, обращаясь к министру, еще раз акцентировал внимание на то, что выплаты должны быть перечислены "максимально оперативно и максимально удобно". Кроме того, он поручил региональным отделениям партии проконтролировать этот процесс, "чтобы снимать все проблемы еще на старте, не дожидаясь их развития".

Уполномоченный по правам человека Анна Кузнецова назвала безобразием то, что социальные выплаты списывались в счет долгов. "Коллеги, если такие прецеденты будут, нужно сигнализировать в прокуратуру и пресекать такие попытки", - сказала она. Турчак выразил уверенность, что после выборов депутаты нового созыва в первую же сессию по поручению президента займутся принятием закона о запрете на списание социальных выплат по исполнительному производству.

Единовременную выплату получат более 43 млн пенсионеров - деньги придут быстро и без всяких справок

Единовременную выплату получат все без исключения пенсионеры, напомнили участники совещания: работающие и неработающие пенсионеры, а также те, кто получают социальную пенсию или по инвалидности. Всего эта мера поддержки охватит более 43 млн человек. Замминистра труда Ольга Баталина отметила, что единовременную выплату получат 11,1 млн инвалидов. "В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча", - добавила она.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидерами списка кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам и военнослужащим.