Бомбы смертников убили около 40 человек у аэропорта Кабула

В Афганистане произошла страшная трагедия. Рвануло там, где больнее всего, - у аэропорта Кабула, где и все последние дни, и в четверг вечером толпились люди, пытавшиеся покинуть страну. По данным на момент подписания номера, сначала два мощных взрыва убили около 40 человек. Примерно 110 человек поступили в местные больницы с ранениями. Позже в СМИ появились сообщения о еще трех взрывах, примерно спустя три часа после первых двух.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что на момент нападений в аэропорту Кабула россиян не было.

На кадры с места событий после взрывов невозможно смотреть - десятки неподвижных тел, в том числе дети, лужи крови, стоны и плач выживших.

Первые два взрыва, предположительно, устроили смертники: один - у ворот Эбби в северной части аэропорта, второй - рядом с расположенным поблизости отелем "Барон". Вскоре американские газеты со ссылкой на источники в администрации сообщили, что ответственность за произошедшее несет одна из местных ячеек террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ. - "РГ").

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ"), захватившие власть в Афганистане, осудили атаки и подчеркнули, что их патрули не несли ответственности в тех районах, где произошли взрывы.

Среди погибших, по информации агентства AP, 11 американских морпехов и военный врач. Еще около 20 были ранены. И это страшный удар по администрации президента Джозефа Байдена, чреватый серьезными и внутри-, и внешнеполитическими последствиями. Американцы не погибали в Афганистане уже полтора года.

До сих пор Байден и его окружение худо-бедно отбивались от шквала критики, который обрушился на них за организацию вывода войск США из Афганистана, которая спровоцировала коллапс властей, хаос и захват страны движением "Талибан". Рейтинг Байдена в последних опросах стремительно обвалился ниже отметки в 50 процентов, впервые за время его президентства.

Среди погибших, по информации агентства AP, 11 американских морпехов и военный врач. Еще около 20 были ранены

Тем не менее Байден стоял на своем, зная, что в главном американцы его поддерживают, - из Афганистана надо было уйти.

Но гибель американских граждан, и особенно военных, не раз становилась спусковым крючком, которая толкает Вашингтон на резкие развороты в своей политике. Кадры, на которых боевики "ИГ" обезглавили американского фотокора Джеймса Фоули летом 2014 года, подтолкнули тогдашнего президента Барака Обаму вернуть американские войска в Ирак, откуда он вывел их всего тремя годами ранее, объявив о победе над терроризмом.

Байден, объявляя о выводе войск из Афганистана, на пресс-конференции 8 июля заявлял, что целью вторжения США в эту страну было предотвращение террористических атак с ее территории против американцев. Теперь, когда 12 военных вернутся в Америку не домой, а на Арлингтонское кладбище в цинковых гробах, верховному главнокомандующему придется придумать слова поубедительнее для своих сограждан.

Как минимум кто-то в Вашингтоне должен ответить за то, что планировавшийся организованный вывод войск США обернулся беспорядочным бегством и мгновенным падением афганского правительства. Как сообщал ресурс axios.com, Байден, не желая признавать ошибки, не собирался отправлять в отставку никого из аппарата национальной безопасности. Источник издания пояснял, что такие решения будут приняты только в том случае, если кризис в Афганистане приведет к потерям среди американских граждан.

Этот момент настал и можно не сомневаться, что политические оппоненты, а возможно, и союзники главы Белого дома потребуют назначить козла отпущения.

#BREAKING : Couple of Bomb explosions hit near #Kabul airport where Americans were rescued last week.



Reports saying now 30 killed in blasts.#Afghanistan #Talibans #Kabulairport pic.twitter.com/G7qqHKAtq0 — Daily Culture (@DailyCultureYT) August 26, 2021

Взрывы в Кабуле грозят окончательно закрыть его воздушную гавань для афганцев. К четвергу американские военные и так де-факто перестали пускать людей через КПП, ссылаясь на угрозы безопасности, вместо этого эвакуируя их в точке сбора в городе.

Талибы со своей стороны заявляли, что из-за массового отъезда афганцев страна теряет ценные и образованные кадры, которые могут принести пользу родине. Чтобы сократить число уезжающих, на трассах, ведущих в международный аэропорт Кабула, откуда другие страны осуществляют эвакуацию своих граждан и афганских беженцев, талибы установили контрольно-пропускные пункты.

Примечательно, что американцы и их союзники явно знали о надвигавшейся угрозе. США призывали разойтись тех людей, которые продолжали находиться у аэропорта в надежде покинуть страну, настаивая, что обстановка вокруг него сложная, пробираться туда опасно.

There were two explosions outside Kabul airport. One explosion occurred by Barons Hotel, followed by small arms fire, Then a second explosion occurred by Abbey Gate.



- "A number" of Afghan civilians killed, injured

- Suicide bombers "assessed to be ISIS fighters"#KabulAiport pic.twitter.com/73A1XYFNNC — Ajay Agarkar (@ajagrkr) August 26, 2021

Другие страны тоже стремительно сворачивали эвакуацию. Так, Франция прекращает вывоз людей с 27 августа, Бельгия, Венгрия, Дания и Польша уже его завершили.

Британское правительство также призвало тех, кто хочет покинуть Афганистан, не пытаться сделать это через аэропорт Кабула. Министр вооруженных сил Соединенного Королевства Джеймс Хэппи пояснил это неким "очень достоверным сообщением" об угрозе теракта, не уточнив, откуда исходят такие риски.

Ранее президент США заявлял, что боевики "ИГ" (запрещена в РФ. - Прим. "РГ") ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане. По данным из американских источников в СМИ, сохраняется угроза новых атак.

Между тем все россияне, которые хотели покинуть Афганистан, сделали это на самолетах Минобороны России, организовавшего вывозные рейсы. Как отметил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, "очень хорошее взаимодействие с талибами состоялось по организации вывоза граждан РФ".

Чтобы не пробираться сквозь толпу в частично охраняемом военными США аэропорту Кабула, где периодически происходят перестрелки, российские дипломаты собрали всех на территории дипмиссии. "Наше посольство превратили в подобие такого таможенного терминала и паспортного контроля, собрали российских граждан у себя здесь", - отметил Жирнов.