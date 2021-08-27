Британцу не удалось эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек

На фоне развернувшейся в столице Афганистана гуманитарной трагедии, спровоцированной поспешными и необдуманными действиями властей США и их западных союзников, а также вчерашним терактом у стен кабульского аэропорта, унесшего по последним данным жизни почти 200 афганцев, крайне контрастно выглядит история, на которой сейчас фокусируются британские СМИ. И речь здесь не об эвакуации непосредственно британцев или афганских беженцев как таковых. Лондонская общественность и, как выяснилось, высшее командование вооруженных сил королевства, в последние дни обсуждали и работали над эвакуацией 140 собак и 60 кошек из кабульского приюта для животных.

Why is the headline "rescue 200 cats & dogs", & not "rescue 71 Afghan staff, & the animals"? Surely thats why the flight is so important? The staff wont get out without Pen's help, & the animals aren't in danger from Taliban https://t.co/4Gvlxxni7f — Bryan Smith #RejoinEU (@BpsmithUk) August 25, 2021

Приют этот в середине 2000-х организовал в Кабуле бывший британский морпех Пол Фартинг. Как выяснилось, с момента начала хаотичной эвакуации западных сил из Афганистана Пол добивался помощи от британского правительства, чтобы обеспечить вывоз не только сотрудников приюта, но и всех его 200 мохнатых обитателей. И на этой неделе такое разрешение было получено лично от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Уоллес даже написал в Twitter, что минобороны рассмотрело запрос Фартинга и британская сторона обеспечит визами всех 68 сотрудников приюта (включая членов их семей). Но министр обороны подчеркнул, что улететь на военном самолете смогут только люди, поскольку сейчас приоритет отдается все-таки людям, а не животным. Но Фартинг не желал улетать без своих питомцев. В результате им и сторонниками якобы был найден некий частный самолет, который можно было нанять для вывоза всех животных и работников приюта.

В день вылета все было готово и Пол написал у себя на страничке в Twitter, что ему, сотрудникам и всем кошкам и собакам удалось попасть в аэропорт и даже пройти по его территории около 300 метров. Однако, дальше их не пустили из-за новых правил, которые, как утверждает бывший британский морпех, в последний момент ввела администрация президента США Джо Байдена. Окончательно планы по вылету были разрушены вчерашним терактом у стен аэропорта помешал эвакуации. "Команда (приюта - прим. РГ") в безопасности, но все еще в Афганистане. Мы не можем поверить в то, что произошло вчера", - написал сам Пол на своей страничке в Twitter. Когда появится новая возможность для Фартинга и "его команды" покинуть Афганистан остается неизвестным.

Cats, dogs, and the humans helping them escape Afghanistan before the Aug 31 deadline. The latest from Kabul. https://t.co/i8ZYAmiCkr — Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) August 25, 2021

Вся эта история вызвала настоящий шквал критики со стороны британцев в адрес министра обороны страны. "Эти бедные животные заперты в изнуряющей жаре и срочно нуждаются в вашей поддержке, чтобы выжить прямо сейчас. Пожалуйста, поступайте правильно и помогите им перебраться в контролируемую зону", - написала министру в Twitter женщина по имени Джо Мэйнелл. "Я, мистер Уоллес, ценю животных наравне с людьми. Они тоже живые существа. Они напуганы и ничего не могут с собой поделать. Слава богу, для таких людей, как Пол Фартинг", - написала пользователь под ником Элизабет. И таких сочувствующих набралась не одна сотня. И министру обороны Великобритании пришлось оправдываться.

Мистер Бен Уоллес выразил в конце концов надежду на то, что Фартингу и всем животным удастся благополучно покинуть Афганистан. При этом он написал в Twitter, что сам Фартинг и сторонники его "благотворительной миссии по спасению животных отняли у моих старших командиров слишком много времени, тогда как им, командирам, следует сосредоточиться на урегулировании гуманитарного кризиса" в Кабуле. Уоллесу пришлось еще раз разъяснять ополчившимся на него пользователям Сети, что при посадке в самолет приоритет будет отдаваться людям, а не "питомцам".

"Запугивание, ложь и угрожающее поведение со стороны некоторых пользователей в адрес сотрудников Министерства обороны являются неприемлемым и постыдным способом обращения с людьми, пытающимися помочь в эвакуации", - написал Уоллес в Twitter. Однако, эти слова министра вызвали лишь новую волну критики. Похоже, чтобы выйти из этой ситуации, руководителю минобороны Британии придется все-таки выделить отдельный самолет для "питомцев" Фартинга, либо уйти в отставку под давлением защитников животных, провалив эвакуацию 200 животных из Афганистана.