Новости

The Economist предрекает "закат США" и их конфликт с Китаем 00:52
ЦБ допустил возможность новых блокировок VPN-сервисов 00:34
Рогозин рассказал о будущей орбитальной станции 26.08.2021
Талибы: Последние взрывы в Кабуле произвели США, уничтожая свое оборудование 26.08.2021
В Кабуле произошел седьмой взрыв 26.08.2021
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле 26.08.2021
Промес: "Спартак" в порядке. Мы найдем выход из тяжелой ситуации 26.08.2021
На форуме "Армия 2021" раскрыли секрет жилетки Вассермана 26.08.2021
Сербский министр отметил братские отношения Белграда и Москвы 26.08.2021
Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5% 26.08.2021
Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровня 26.08.2021
Витория высказался об отставке с поста главного тренера "Спартака" 26.08.2021
Мосгордума примет закон о нарушении тишины водителями в первоочередном порядке 26.08.2021
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд 26.08.2021
ЦСКА и "Спартак" проиграли свои матчи на Кубке мэра Москвы по хоккею 26.08.2021
СМИ: В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва 26.08.2021
Менее 2 тысяч военнослужащих в Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 26.08.2021
Защитник "Манчестер Сити" Менди обвиняется в изнасиловании 26.08.2021
В Кабуле прогремел третий взрыв 26.08.2021
Памфилова назвала пока невозможным электронное голосование по всей стране 26.08.2021
В Крыму отменили требование QR-кодов вакцинации для школьных линеек 26.08.2021
ФАС: Проверки производителей арматуры проходят в штатном режиме 26.08.2021
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60 26.08.2021
Памфилова: ЦИК каждый день фиксирует попытки дискредитации выборов в РФ 26.08.2021
Более 30 человек пострадали от взрыва возле воинской части в Казахстане 26.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 00:34
Рубрика: Экономика

ЦБ допустил возможность новых блокировок VPN-сервисов

Центробанк РФ предупредил банки о возможности новой блокировки на территории России ряда иностранных VPN-сервисов. Перед этим ЦБ планирует провести с банками консультации.

Фото: iStock
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов

"Письмо разослано по ряду финансовых организаций​​​. Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России… иностранных VPN-сервисов", - цитирует РИА Новости сообщение ЦБ РФ.

Напомним, что в июне Роскомнадзор блокировал ряд VPN-сервисов из-за доступа к запрещенному контенту, но уточнил, что ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле
Захарова: Россиян не было на месте теракта у аэропорта Кабула
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег