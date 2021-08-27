ЦБ допустил возможность новых блокировок VPN-сервисов

Центробанк РФ предупредил банки о возможности новой блокировки на территории России ряда иностранных VPN-сервисов. Перед этим ЦБ планирует провести с банками консультации.

"Письмо разослано по ряду финансовых организаций​​​. Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России… иностранных VPN-сервисов", - цитирует РИА Новости сообщение ЦБ РФ.

Напомним, что в июне Роскомнадзор блокировал ряд VPN-сервисов из-за доступа к запрещенному контенту, но уточнил, что ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.